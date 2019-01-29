Bolu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan yolcu Arslan Özbektaş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.40 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi E. yönetimindeki 34 SB 8925 plakalı kamyonet, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada, önünde ilerleyen Kadir B. idaresindeki 06 AV 1813 plakalı tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan yolcu Arslan Özbektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehdi E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden Özbektaş’ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özbektaş’ın cesedi Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı fark edemediği iddia edilen tır sürücüsü Kadir B.’nin, olay yerinden 20 kilometre uzaklıkta Ankara’da jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

