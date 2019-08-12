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Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman yönetimindeki 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 1’i bebek 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

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