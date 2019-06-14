HABER

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

Bolu’da, minibüs ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu’da, minibüs ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, minibüste sıkışan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Kahraman (49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip ile İbrahim Gül (36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü İbrahim Gül ile minibüste sıkışan 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta sıkışan Fatma Gül, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı mahallede yaşayan vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.
Kaza anı ise, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.