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Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bolu'da trafik kazası: 6 yaralı

Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, Filiz Makarna kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman'ın kullandığı 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Bolu trafik kazası

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