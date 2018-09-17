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Bolu'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 00:08 | Son Güncelleme

Bolu'da trafik kazası: 7 yaralı

D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde, otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Abdurrahman S. idaresindeki 34 ZP 1014 plakalı otomobil, Rüzgarlı Köprüsü Altgeçidi'nde önünde seyreden Hüseyin Ö. yönetimindeki 14 DB 875 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada devrilen traktör ve römorktaki 4 kişiyle araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Bolu D-100 Karayolu Patates işçisi trafik kazası

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