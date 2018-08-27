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Bolu'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 01:46 | Son Güncelleme

Bolu'da trafik kazası: 8 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Bağlantı yolundan Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Mesut Bolat idaresindeki 34 TD 3620 plakalı otomobil, bağlantı yolunu kaçırdığı için geri manevra yapan Ömer Bilici yönetimindeki 28 EC 496 otomobile çarptı.

Kazada Ömer Bilici'nin kullandığı otomobilde bulunan Pervin Bilici, Tahsin Yeşilçimen ve Belkiye Aslan ile diğer araçtaki Mesut, Berna, İsacan, Büşra ve Aynur Bolat yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ömer Bilici kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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