Bolu’da Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Çalıştayı düzenlendi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ülkelerin güvenliği açısından kritik konuların başında siber güvenliğin geldiğini belirterek, “Hiçbir ülke ben tamamen emniyetteyim diyemiyor” dedi.

Bolu’da yazılım ve siber güvenlik şirketleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Çalıştayı düzenlendi. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un da katıldığı ve 2 gün süren çalıştay, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, giderek insansız sistemlerin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan-makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidildiğini belirterek, “Günümüzde bir ülkenin genelde güvenliği açısından kritik konuları nelerdir diye sorulduğunda bu konuların başında siber güvenlik gelir. Bu ileride daha da önem kazanacak. Çünkü artık giderek insansız sistemlerin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan-makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyaya ancak iletişimle elektronik sistemlerin, kartların çıktığı, yazılımların birbirleriyle giderek iç içe geçtiği, artık insanın kendi yeteneklerinin makinalar ve diğer sistemlerle beraber entegre çalıştığı bir dünyaya doğru giderken bu dünyanın temel unsurları olan donanım, yazılım, akıl, düşünme yöntemlerinin kurgulanması gerekiyor. Daha bu yolun başındayız” dedi.

Demir, en büyük hedeflerinin siber güvenlik yapılanmaları içerisinde kendi kendine yeten bir ülke olmak olduğunu belirterek, “Bu zirvenin ve farkındalığının önemi ise, yolun başında, bazısında hatta geç kaldığımız konuların farkında olup, ülkemizin kendi milli güvenlik unsurları, emniyeti, ticari güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarla ilgili bir an önce farkındalığın sağlanması, harekete geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde. Bu kapsamda siber güvenlik kümelenmesi bir sivil hareket olarak firmalarımız bazında başlatıldı. Sizler ne kadar güçlü olursanız, sizler geleceğe ne kadar güvenli bakarsanız, devletin bu beka unsuru olarak gördüğümüz geleceğe yönelik konularında ne kadar fakındalığının olduğunu ve sizlerin yanında olduğunu farkederseniz bu yönde başarı sağlamış oluruz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren 100’e yakın firmanın iştirak ettiği, 40’a yakın üniversitenin öğrenci kulüpleriyle desteklediği kümelenmede siber güvenlik yapılanmaları içerisinde kendi kendine yeten bir ülke olmamız en büyük hedeflerimizden birisi” şeklinde konuştu.

Fikirler üreterek onları pazara hazır girişimlerde konumlandırmak amacıyla yaptıkları etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi veren İsmail Demir şunları söyledi:

“Sektörde yerli ve milli teknoloji kapasitesinin oluşturulması amacımız da şuanda çarklar dönerken, bu dünya devam ederken halihazırda uzun süredir belirli sistemlerle, donanımlarla, yazılımlarla dışarıya bağlı olduğumuz bir yapıya yeniden şekil vermekteki zorunluluğun farkındayız. Bu kapsamda fikirler üreterek onları pazara hazır girişimlerde konumlandırmak amacıyla Siber Güvenlik Fikir/Girişimcilik Yarışması, yeni girişim ve küçük şirketlerin büyük şirketlerle bağlantılar kurması için KOBİ-İnovasyon Yarışması, sektör temsilcilerini ekosistem stratejilerini geliştirmeleri için bir araya getirmek amacıyla çalışma grupları kurulması, kamunun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için SSB Akademi çatısı altında siber güvenlik eğitimleri, insan kaynağı geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Siber Kulüpler Birliği kurulması, staj programı, tez yarışması, üniversitelerde verilen eğitimler, siber güvenlik ürünlerimizin güvenilirliklerini belgelendirecek bir yöntemin tanımlanması amacıyla siber güvenlik test ve sertifikasyonu faaliyetleri, paydaşlar arası etkileşim için sektör tematik (enerji (EPDK), finans (BDDK), teşvikler (TEYDEP), merkezi satın alma (DMO), Siber Kafe etkinlikleri düzenlenmesi gibi çalışmaları başlattık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz.”

Demir, siber güvenlik alanında tehditlerin sürekli değiştiğini kaydederek, “Tüm dünya çapında tüm ülkelerin çalışmaları devam ediyor. Hiçbir ülke ben tamamen emniyetteyim diyemiyor. Bunu sağlamak üzere de sürekli çalışma yapmanız ve sürekli olarak bu konuda dünyada olan gelişmeleri takip edip, tehditleri fark edip tedbir almanız gerekiyor. Bu süreç sürekli devam eden bir şey. Yani, bugün her şey oldu bitti, tamam emniyetteyiz demek hiçbir ülke açısından söz konusu değil. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Bu anlamda söylenmesi gereken şey, sürekli dünyadaki ülkelerin geldikleri teknolojiyi takip etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalıştay, sektör temsilcilerine verilen ödül töreniyle sona erdi.



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