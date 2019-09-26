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Bolu’da tuvaletinde, gece saklandığı iş yerini soyan hırsız adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir lokantanın tuvaletinde saklanarak geceyi geçiren ve iş yeri kapandıktan sonra kasada bulunan 5 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir restorana arka arkaya 3 gün boyunca giderek keşif yapan E.G.

Bolu’da, bir lokantanın tuvaletinde saklanarak geceyi geçiren ve iş yeri kapandıktan sonra kasada bulunan 5 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir restorana arka arkaya 3 gün boyunca giderek keşif yapan E.G. (33), üçüncü günün sonunda gece saatlerinde restorandan çıkmayarak tuvalete saklandı. Gece boyunca tuvalette saklanan E.G., iş yerinin kapanmasının ardından restoranın kasasını dışarı çıkararak arabasına koymaya çalıştı. Kasayı arabaya sığdıramayacağını anlayan şüpheli, kasanın içerisinde bulunan 5 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde restoranı açmaya gelen iş yeri sahibi, kasanın dışarıda olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık yapılan iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.
İş yerini soyan E.G.’nin eşkalini tespit eden ekipler, yaptıkları takip sonucunda şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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