HABER

Bolu'da üç kızı darbeden şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:56 | Son Güncelleme

Bolu'da üç kızı darbeden şüpheli gözaltına alındı

Üniversite öğrencisi üç kızı darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre M.S, üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.Ö'nün, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'taki evine giderek, tartışmaya başladı.

M.S, daha sonra evde bulunan E.Ö ile iki kız arkadaşını darbetti.

Evden kaçmayı başaran E.Ö'nün iki arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Çevredeki vatandaşlar, gözaltına alınan M.S'ye, polis aracına götürüldüğü sırada tepki gösterdi. Şüphelinin içinde bulunduğu polis aracı, güvenlik önlemleri altında bölgeden uzaklaştı.

E.Ö ve iki arkadaşı da hastaneye götürüldü.

Bu arada, M.S'nin E.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)
Polisten engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesiPolisten engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Eski kız arkadaş rehin alma

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul Maltepe’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Dışişleri'nden Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.