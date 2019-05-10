Bolu'da üç kızı darbeden şüpheli gözaltına alındı

Üniversite öğrencisi üç kızı darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre M.S, üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.Ö'nün, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'taki evine giderek, tartışmaya başladı.

M.S, daha sonra evde bulunan E.Ö ile iki kız arkadaşını darbetti.

Evden kaçmayı başaran E.Ö'nün iki arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Çevredeki vatandaşlar, gözaltına alınan M.S'ye, polis aracına götürüldüğü sırada tepki gösterdi. Şüphelinin içinde bulunduğu polis aracı, güvenlik önlemleri altında bölgeden uzaklaştı.

E.Ö ve iki arkadaşı da hastaneye götürüldü.

Bu arada, M.S'nin E.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

