HABER

Bolu’da Ülkü Ocakları üyelerinden CHP’li meclis üyesine protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

Bolu’da sosyal medya hesabından MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın montajlı fotoğraflarını paylaşan CHP’li meclis üyesi Resmiye Kahruman, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından meclis toplantısında protesto edildi.Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman’ın sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın montajlı fotoğraflarını paylaşması üzerine yaklaşık 100 kişilik Ülkü Ocakları üyesi, Belediye Meclis toplantısına katılmak istedi.AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri yok sayıldıÜlkü Ocakları üyelerinin zabıta tarafından salona alınmasının beklendiği sırada belediyeye gelen AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, yaşanan kalabalıktan dolayı meclis salonuna geç girdi.

Bolu’da sosyal medya hesabından MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın montajlı fotoğraflarını paylaşan CHP’li meclis üyesi Resmiye Kahruman, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından meclis toplantısında protesto edildi.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman’ın sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın montajlı fotoğraflarını paylaşması üzerine yaklaşık 100 kişilik Ülkü Ocakları üyesi, Belediye Meclis toplantısına katılmak istedi.

AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri yok sayıldı
Ülkü Ocakları üyelerinin zabıta tarafından salona alınmasının beklendiği sırada belediyeye gelen AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, yaşanan kalabalıktan dolayı meclis salonuna geç girdi. Meclis üyeleri salona girmeden önce yoklama alan ve salonda olmayan AK Partili ve MHP’li meclis üyelerini yok yazan Başkan Özcan, üyelere sadece izleyici olabileceklerini ve alınan kararlarda oy kullanamayacaklarını söyledi. Başkan Özcan’ın bu sözleri üzerine mecliste yok yazılan üyeler salonu terk etti.
Meclis üyelerinin salondan çıkmasının ardından Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, salonda bulunmayan meclis üyesi Resmiye Kahruman’ın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları Başkan Özcan’a göstererek protesto etti. Akgül’ün konuşmasının ardından 100 kişilik ülkücü grup, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atarak salondan ayrıldı.

“Belediyeyi kaybettik diye namusumuzu, şerefimizi kaybetmedik”
Meclis salonundan çıkan Ülkü Ocakları üyeleri Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, meclis üyesi Resmiye Kahruman’ın istifasını istediklerini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde CHP Belediye Meclis üyesi bir bayanın ülkenin cumhurbaşkanına, milliyetçi ülkücü hareketin liderine, Türkmen beyine ahlaksızca, fütursuzca, şerefsizce yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarına demokratik tepkimizi göstermek için buradayız. Sanıyorlar ki ülkü ocakları tehdit ediyor. Ülkü Ocakları asla tehdit etmez. Ülkü ocakları gereğini yapar. Bundan sonra da gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bolu Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerine ve başkanına buradan sesleniyoruz. Bu saatten sonra gelecek özrü ülkücü hareket kabul etmiyor. Bu saatten sonra bayanın istifasını talep ediyoruz. Milyonlarca evladına sahip, Türklüğün şerefi, liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin elinin kiri olamayacak şahsiyet tutup sosyal medyada medya maymunluğu yapmaktadır. Ülkücü hareketin evlatları babasını yalnız mı bırakacaktır. Milyonlarca ülkücü Bolu’ya inmeden CHP meclis üyeleri ve belediye başkanı bu konuyla ilgili gereğini yapmalıdır. Bunun bedeli ağır olacaktır. CHP bunun altında kalacaktır. Belediyeyi kaybettik diye namusumuzu, şerefimizi kaybetmedik” dedi.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandıKatliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı
Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldüTamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.