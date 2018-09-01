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Bolu'da uygun koşullarda taşınmayan etler imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Bolu'da uygun koşullarda taşınmayan etler imha edildi

Bolu'da, sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edilen 13 çuval hayvansal yağ, 2 karkas koyun eti ve 80 kilogram parçalanmış et gömülerek imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir kamyonetin içinde gerekli izin belgeleri olmayan et bulunduğunu belirleyerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ankara'dan alınan ve Bartın'a götürüldüğü tespit edilen etlerin izin belgeleriyle sağlık raporlarının olmadığını, soğutucu sistemi bulunmayan araçta taşındığını belirledi.

Ekipler, kamyonetin içinde bulunan 13 çuval hayvansal yağ, 2 karkas koyun ve 80 kilogram parçalanmış ete el koydu.

Etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bulunduğu heyetin gözetiminde gömülerek imha edildi.

Ankara'dan aldığı etleri uygunsuz koşullarda taşıyan M.M.Y. hakkında ise adli ve idari işlemler başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Et imha

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