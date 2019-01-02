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Bolu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 273 kişiden 40'ı tutuklandı

Bolu'da, 2018'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alına 273 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 137 uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 273 kişiden 40'ının tutuklandığı kaydedildi.

Operasyonlarda, 193 kilo 751,5 gram eroin, 102 kilo 403,16 gram toz esrar, 21 kilo 506,94 gram kubar esrar, 23 bin 829 ecstacy hap, 15,56 gram plaka esrar, 731,12 gram bonzai, 4,83 gram kokain, 290,79 gram skunk, 129 kök Hint keneviri, 39,87 gram metamfetamin, 1,02 gram crack, 46 sentetik ecza, 2 methadone ve 1 captagon hap ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilde bulunan metruk binalar, caddeler, okul önleri ve izbe yerlerin narkotik ekiplerince sürekli kontrol altında tutulduğu vurgulanarak, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, toplum sağlığını bozmaya teşebbüs eden kişi ve kişilerle ilgili etkin mücadele yürütüldüğü aktarıldı.

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Bolu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

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