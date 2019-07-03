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Bolu’da uyuşturucu madde ile yakalanan kepçe operatörü adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada 52 gram skunk ve 61 adet uyuşturucu hapla yakalanan kepçe operatörü M.S., adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da uyuşturucu madde ile yakalanan kepçe operatörü adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada 52 gram skunk ve 61 adet uyuşturucu hapla yakalanan kepçe operatörü M.S., adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri D-100 Karayolu’nda üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Araç içinde yapılan aramalarda 52 gram skunk ve 61 adet extacy hap ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü olan ve kepçe operatörü olduğu öğrenilen 30 yaşındaki M.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.

Bolu’da uyuşturucu madde ile yakalanan kepçe operatörü adliyeye sevk edildi

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