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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan ekipman, sahte para, uyuşturucu ve mermilerle yakalanan H.A.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan ekipman, sahte para, uyuşturucu ve mermilerle yakalanan H.A. (31) adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.A. adlı şahsın evinde uyuşturucu madde imal edildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Kuryelik yaptığı belirlenen H.A.’nın evine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda Hint keneviri bitkisi, 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenekte florası, ampul, vantilatör, projektör, bin 200 TL sahte para, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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