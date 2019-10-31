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Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 100 kök kenevir, 1 kilo 250 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Ibrıcak mevkiinde bulunan ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.

Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 100 kök kenevir, 1 kilo 250 gram esrar ve 50 gram kenevir tohumuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Ibrıcak mevkiinde bulunan ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda ormanlık alana ekili halde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin Gerede ilçesinde bulunan ev ve işyerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 250 gram kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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