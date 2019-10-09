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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 19,55 gram skunk ve 3,12 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

Bolu’da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 19,55 gram skunk ve 3,12 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü Muhammet Şipal (36) ve Kürşat Şipal’in (41) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslar ve araçta arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda şahısların üzerinde, aracın çeşitli yerlerinde ve oyuncak plastik süs köpeği içerisine gizlenmiş 19,55 gram skunk, 3,12 gram metamfetamin, 26 adet fişek ve 2 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet Şipal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan Küşat Şipal ise serbest bırakıldı.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

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