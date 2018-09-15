Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da Narkotimler tarafından otomobilde yapılan aramada 3 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Bolu kent merkezi girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, 3 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.F.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra hakimliğe çıkartılan şüpheli tutuklandı.

