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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Narkotimler tarafından bir otomobilde yapılan aramada 3 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Bolu'da Narkotimler tarafından otomobilde yapılan aramada 3 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Bolu kent merkezi girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, 3 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.F.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra hakimliğe çıkartılan şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Narkotim uyuşturucu

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