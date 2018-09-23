Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir cipi durdurdu.
Van'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen cipte narkotik köpeği "Sezar" eşliğinde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 56 paket halinde 29 kilo 470 gram eroin bulundu.
Operasyonda araç sürücüsü M.Ö. (30 ) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adliyeye sek edildi.
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