Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da, durdurulan otobüste yapılan aramada, çantasında 3 kilo 298 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki yol uygulaması sırasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramda, yolcu Serpil E'nin el çantasından 3 kilo 298 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Serpil E. emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ev hanımı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

