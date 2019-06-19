Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheli M.T, M.E, H.T. ve İ.D'nin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.T, M.E. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, ilçede uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı belirlenen 6 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı belirtildi.

