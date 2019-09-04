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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Z'nin kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin, uyuşturucu satışı yaptığı esnada operasyon düzenleyen polis ekipleri, Muhammet Z.'yi 30 gram esrar ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bolu uyuşturucu operasyonu

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