HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yaptı.

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yaptı. Ekipler, kurulan uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şahısların hareketlerinden şüphelendi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T.’nin (28) üstünde ve otomobilde yapılan aramalarda 6,40 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
İstanbul için tehlike çanları çalıyorİstanbul için tehlike çanları çalıyor
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 5’e düştü

İstanbul için tehlike çanları çalıyor

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.