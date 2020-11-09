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Bolu’da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bolu’da, narkotik ekiplerinin 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 15 gram esrar, 3,74 gram eroin ve 46 adet uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan iki araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da, narkotik ekiplerinin 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 15 gram esrar, 3,74 gram eroin ve 46 adet uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan iki araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araçlar durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda 3,74 gram eroin, 0,31 gram bonzai, 15,22 gram gelen esrar, 18,14 gram metanfetamin, 46 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan H.K.(45), T.K.(23) ve Ü.Ç. (29) gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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