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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve iş yerlerine eşzamanlı operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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