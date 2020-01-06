HABER
  4. Bolu’da, uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 894 gram esrar yakalandı

Bolu’da, uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 894 gram esrar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E.

Bolu’da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E. (26) isimli kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Bahçelievler’de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldıBahçelievler’de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı
Sibel Ünli’nin ailesinden intiharına ilişkin açıklamaSibel Ünli’nin ailesinden intiharına ilişkin açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.