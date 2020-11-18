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  4. Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

18.11.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda üst ve ev aramalarında eroin ve uyuşturucu haplarla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda üst ve ev aramalarında eroin ve uyuşturucu haplarla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Durdurulan şüphelilerden S.Y. ve F.A.’nın üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3.37 gram eroin, 234 adet uyuşturucu hap, 0.48 gram metenfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 4 adet şırınga ele geçildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden S.Y., ‘uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. F.A. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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