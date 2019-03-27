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Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 205 adet uyuşturucu hap ve 237 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’nun Gerede İlçesi D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 205 adet uyuşturucu hap ve 237 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’nun Gerede İlçesi D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 205 adet uyuşturucu hap ile 237 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Araç sürücüsü Adem K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gerede Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Gerede Adliyesi’ne sevkedilen Adem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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