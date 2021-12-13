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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

13.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelenilerek durdurulan K.E'nin (34) üzerinde yapılan aramada, 43,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

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