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Bolu’da Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı

31.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya açığa alındı.

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya açığa alındı. 28 Ağustos 2018 tarihinde Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanan Çağlayan Kaya açığa alınmasının ardından dün görevinden ayrıldı. Kaya, hakkında herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı bildirildi.
2016 yılında Güney Medya Grup ve Anadolu Haber Ajansı ile Ashab-ı Kehf Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülü alan Kaya, Besni’de yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle Besni Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 149 sayılı kararıyla "Besni Fahri Hemşehrilik Beratı" ile ödüllendirildi. Kaya’nın Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olduğu öğrenildi.

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