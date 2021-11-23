Bolu'da yabancılardan ek ücret alınmasına tepki

Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili karar dün kabul edildi. Oylamada AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy kullandı. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen karara göre kentte yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL tahsil edilecekken, yabancılardan ise tahsilat 2,5 dolar olarak yapılacak. Ayrıca dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL ödeyecekken, yabancılar 4,5 dolarlık ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra yabancıların Bolu Belediyesine nikah için başvurması halinde nikah ücreti olarak 100 bin TL istenecek.

Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Uğur Akbay, "Yargıya başvurma konusunda konuyu araştırıp, yapılacak gerekli bir şey varsa yapacağız" derken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor" diye konuştu.

Yabancılardan kamu hizmetlerinden ek ücret alınması, mülteci karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken ve ırkçılık yapmakla suçlanan Belediye Başkanı Özcantarafından gündeme getirilmişti. Özcan, "Yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağız. Bu misafirlik çok uzadı. Gitsinler istiyoruz. Benim askerim Suriye'de şehit düşüyor. Burada jöleli adamlar milletin karısına kızına bakıyor" diye konuşmuştu.

"Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit"

Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilen tartışmalı kararla ilgili olarak bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediyesi'nin yabancı uyruklulara nikah ve su ücreti fiyatlandırmasına tepki göstererek "Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir" dedi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Beril Gümüş de "'Belediye Meclisi' değil de 'Hoca Nikahını Yaşatma Derneği' diyelim. İpe sapa gelmez kararlarınızın bedelini, resmi nikahı olmadığı için medeni haklarından yararlanamayan kadınlar ödeyecek" görüşünü paylaştı.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına göndermede bulunarak "Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa ırkçılık yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Geçen hafta sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" demişti.

DHA,DW/HS,BK

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