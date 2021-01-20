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Bolu’da yanan evden kurtarılan kediye ambulansta kalp masajı

20.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 3 katlı evde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri son anda kucaklarında dışarı çıkararak kurtardı.

Bolu’da 3 katlı evde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri son anda kucaklarında dışarı çıkararak kurtardı. Yangında, itfaiye ekiplerinin evden çıkardığı ‘Duman’ isimli kediye sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürülmeye çalıştı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim İşçi’ye ait 3 katlı apartmanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişiğinde bulunan odunluğa sıçradı. Apartmandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaşlı çift mahsur kaldı
Yanan evin 3’üncü katında yaşayan Akif Yılmaz (87) ve eşi Zehra Yılmaz (82) evin içini saran dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaşlı çiftin evinin kapısını kırarak içeri girdi. Akif Yılmaz ve eşini dumanların arasından kurtaran ekipler ikisini de kucaklarında dışarı çıkardı. Yaşlı çift itfaiye aracının karda kayarak yolu kapatması nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sandalyeye oturtularak taşındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kedinin yaşaması için seferber oldular
Apartmanın giriş katında yaşayan Sabriye Acar’ın ‘Duman’ isimli kedisinin içeride olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri yeniden binaya girdi. İtfaiye müdürü Mehmet Duman, baygın halde bulduğu kediyi kucağına aldıktan sonra koşarak ambulansa yetiştirdi. Sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kediyi hayata döndürmek için oksijen tüpüne bağlayarak dakikalarca kalp masajı yaptı. Duman isimli kedi daha sonra, Bolu Belediyesi Hayvan Ambulansı’na alınarak Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Duman isimli kediye kalp masajı yapıldığı sırada apartmanda yaşayanlar ’İnşallah ölmez’ diyerek dua ederek gözyaşı döktüler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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