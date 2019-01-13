HABER

Bolu'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Yangında iki katlı ev ve odunluk zarar gördü

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ev ile odunlukta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde İsmail Gücüyener'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyerek bitişiğinde bulunan iki katlı eve de sıçrayan yangını gören köy sakinleri Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki katlı ev ve odunluk zarar gördü.

Vatandaşların da yardımı ile odunluk içerisinde bulunan ağaç parçaları dışarıya çekilerek, soğutma çalışması tamamlandı.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gittiCumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti
Cezaevinde ölümde, infaz koruma memurlarına ihmal davasıCezaevinde ölümde, infaz koruma memurlarına ihmal davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu ev odunluk Oğulduruk yangın

En Çok Okunan Haberler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.