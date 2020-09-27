Bolu’da yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Yangın yerine inceleme yapan Vali Ahmet Ümit, "Şu aşamada tahliye edilen köy yok. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara, Zonguldak ve Bolu’nun ilçe itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arasöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yaklaşık karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yangınla ilgili bilgiler alan Vali Ümit, çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Ümit, “Köylerimizde gerekli önlemler alındı. Yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için tedbirler alındı. Vatandaşlarımızı da çok teşekkür ediyorum. Gerek olduğu zaman yardım amaçlı yangınla ilgili kendilerine gerekli talimatlar iletilecektir. Kara ve hava araçlarıyla yangına müdahale ediyoruz, Şu aşamada tahliye edilen köy yok. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Yangın 40 hektarlık bir alanda etkili” dedi.

