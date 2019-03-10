HABER

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşların yolda yaralı halde buldukları geyik, tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Taşkesti’ye gitmekte olan Hakkı Yiğit isimli bir sürücü, Kavakaltı mevkiisine geldiğinde yol ortasında hareket etmeyen bir geyik olduğunu fark etti.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşların yolda yaralı halde buldukları geyik, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Taşkesti’ye gitmekte olan Hakkı Yiğit isimli bir sürücü, Kavakaltı mevkiisine geldiğinde yol ortasında hareket etmeyen bir geyik olduğunu fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte araçtan inen Yiğit, geyiğin yanına gittiğinde hayvanın bacaklarından ve boynundan yaralı olduğunu gördü. Hakkı Yiğit’in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı geyiği battaniye ile sararak olay yerinde bulunan bir minibüse taşıdı. Yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna taşınan yaralı geyik, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Bolu merkeze getirilen yaralı geyik tedavi altına alındı.

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.