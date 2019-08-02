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Bolu'da yaralı sincaba başhekim sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bolu'da yaralı sincaba başhekim sahip çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, karşıya geçerken bir otomobilin arka tekerine çarparak yaralanan sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Otomobiliyle Bolu-Mudurnu kara yolundan Mudurnu yönüne giden Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, karşıya geçmeye çalışırken önde ilerleyen otomobilin arka tekerine çarpan sincabın, yol kenarındaki otluk alana savrulduğunu gördü.

Yaralı hayvanı bulan Aytekin, arka bacaklarını hareket ettiremeyen sincabı Mudurnu'ya getirdi.

Yaralı sincap, ilçede yapılan veteriner hekim kontrolünün ardından tedavi için Doğa Koruma ve Mili Parklar yetkililerine teslim edildi.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sincabın, yolun karşısına geçmek için zıpladığı esnada öndeki aracın arka tekerleğine çarparak şarampole fırladığını gördük. Hemen durup müdahale ettik ancak arka ayakları tutmuyor gibi geldi. Karton kutuya koyarak ilçe merkezine getirip belediye zabıtasına ve hekimine teslim ettik." şeklinde konuştu.

Bu konuda duyarsız kalmanın imkansız olduğunu anlatan Aytekin, bir hekim olarak ona yardım ettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu Yaralı Sincap

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