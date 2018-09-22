HABER

Bolu'da yavru köpekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Göynük ilçesinde, 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanlar köyünde yaşayan bir kişi geçen hafta sonu, otluk alanda, telef olan 2 yavru köpek ve yaralı bir yavru köpek buldu.

Köpeklerden yaralı olanı alarak Bolu'da veterinere götüren kişi, daha sonra jandarmaya bilgi verdi. Yaralı köpeğin vücudundaki 10 saçma, klinikte ameliyatla çıkartıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde, bölgede kümesi bulunan bir vatandaşın, tavuklarını rahatsız eden köpekleri bölgeden uzaklaştırmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini, bunun neticesinde ise 2 köpeğin telef olduğu, birinin ise yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralıGÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Amasra'da 209 maden işçisi işten çıkarıldıAmasra'da 209 maden işçisi işten çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Göynük yavru köpek

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.