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Bolu'da yaya geçidinde farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası için kent merkezindeki 39 okul geçidi ve 37 yaya geçidinde, farkındalık oluşturmak amacıyla 209 polisle nöbet tutuldu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası için kent merkezindeki 39 okul geçidi ve 37 yaya geçidinde, farkındalık oluşturmak amacıyla 209 polisle nöbet tutuldu. Yaya geçitlerinde durdurulan sürücüler ile yolculara, çiçek ve çikolata verildi.

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyasında Bolu'da; Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, protokol üyeleri ve 209 polis, yaya geçidinde nöbet tuttu. Yaya geçitlerinde durdurulan sürücüler ile yolculara, çiçek ve çikolata verildi. 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında, Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde 'Yaya güvenliğinin bekçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Vali Ümit ve Başkan Yılmaz, yaya geçidinde durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolculara kampanyayı anlattı. Vali Ümit, araçlarda bulunanlara karanfil ve Bolu çikolatası verdi.

Vali Ümit, il merkezindeki 39 okul geçidi ile 37 yaya geçidinde farkındalık için 'yaya geçidi' nöbeti tutulduğunu belirterek, "Toplam 209 kişilik personel görev yapacak. İlçelerde de 11 noktada toplamda 450 personelle il genelinde farkındalık eğitimi adı altında çalışmamız var. Amacımız, yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak. Ayrıca trafik kazalarını sıfıra indirmek" diye konuştu.

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