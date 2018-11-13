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Bolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

BOLU'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 11 kişiye, toplam 1118 TL ceza kesildi.

Bolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yedi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 11 kişiye, toplam 1118 TL ceza kesildi. Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, YSE kavşağındaki yaya geçidinde bekleyerek kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı. Ekiplerin, kırmızı ışıkta geçmemeleri yönündeki uyarısını dinlemeyip yolun karşısına geçen 11 kişiye toplam 1118 TL ceza uygulandı.
Uygulama sırasında, yanlarında kamera ile kayıt alan polislerin olmasına rağmen yayaların kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçme konusunda ısrar etmesi şaşırttı. Görüntüler, vatandaşların trafik ışıklarının yayalar için de geçerli olduğu konusunda bilgisiz olduğunu gösterdi. Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı. Vatandaş, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolda araç olmadığını belirterek karşıya geçmek istedi. Polis ise "Bekleyin yeşil yansın. Bakın karşıda kırmızı ışık yanıyor. Burada kamera çekiyorum. Kırmızı ışık yanıyor. Karşıya geçmek istiyorsun. Kırmızıda karşıya geçilir mi?" diyerek uyarıda bulundu. Vatandaş ise "Nasıl olacak yani? Nasıl oluyor bu işler ben anlamadım?" diye cevap verdi. Polis bunun üzerine, "Ama bak kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı şekilde adam resmi var. 'Dur' diyor yani. Kırmızıda geçiyorsun. Kırmızı ışık sadece araçlar için değil. Yayalar için de kırmızı ışıklar geçerli. Bak şimdi yeşil yandı. Şimdi geç" dedi. Bu diyaloglar sırasında bir başka vatandaş da polislere aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Görüntüler, polis kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yediBolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yediBolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yediBolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yedi

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