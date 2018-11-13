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Bolu'da yayla evinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Evin bitişiğindeki ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bolu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı yakınlarındaki Samat Yaylası'nda, Rasim Özbay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevlere, haber verilmesi üzerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın dolayısıyla ev kullanılamaz hale geldi.

Evin bitişiğindeki ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvan ise ekiplerce kurtarıldı.

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abant tabiat parkı Bolu Samat yaylası yangın

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