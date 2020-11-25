HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da yaylalardaki kaçak bahçe ve çitler yıkıldı

Bolu’da yaylalardaki kaçak bahçe ve çitler yıkıldı

25.11.2020 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da yaylalardaki hazineye ait meraların çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’da merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı.

Bolu’da yaylalardaki hazineye ait meraların çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde şikayetin yapıldığı Karamanlı yaylasına gitti. Ekiplerin daha önce tespit ettikleri yaylada kaçak olarak bahçelerin etrafına çevrilen çitler kepçeyle tek tek yıkıldı. Yıkımın Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Karamanlı, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdiCumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Evdeki bir kişi dahi pozitif çıkarsa...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.