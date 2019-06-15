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Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 evde yangın çıktı.

Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 evde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası evler kullanılmaz hale geldi.
Bolu'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kıbrıscık'a bağlı Taşlık Köyü Alpağut Mahallesi'ndeki bir ahşap eve yıldırım isabet etti. 2 katlı ahşap evi bir anda alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki diğer eve de sıçradı. Evlerde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kıbrıscık, Seben ve Bolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, evler ise kullanılmaz hale geldi.

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Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandıBolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandıBolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandıBolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

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