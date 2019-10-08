Bolu’da, yol verme kavgasında babayı darp eden sürücüye para cezası verildi

Bolu’da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babayı darp eden 3 kişiden araç sürücüsüne ‘Saygısız sürüş’ten 218 lira para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz gün Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuğuyla birlikte İzzet Baysal Caddesi’nden PTT Caddesi’ne geçmek isteyen baba N.U, kendisine yol vermeyen 34 YM 4063 plakalı aracın sücüsüyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın üzerine otomobilden inen sürcüü ve yanındaki 2 kişi çocuklarının gözü önünde baba N.U.’ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Küçük çocukların korku dolu anlar yaşadığı kavgada, çevredeki vatandaşlar bir yandan çocukları sakinleştirirken diğer yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavganın ardından araç sürücüsü, “Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren” diyerek aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Darp edilen baba N.U. ise, emniyet müdürlüğüne giderek kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Sürücüye 218 lira para cezası

Konuyla ilgili Bolu Valiliği tafaından yapılan açıklamada, araç sürücüsüne 218 TL para cezası uygulandığı belirtililerek, “Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu’nun ’Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’ maddesi ile ’Taşıtyolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek’ maddelerinden toplam 218 TL trafik cezası uygulanmıştır” denildi.

