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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

24.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda çalışma gerçekleştirildi.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu Yasin K'nin (31) üst araması ve eşyaları arasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bolu uyuşturucu anadolu otoyolu

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