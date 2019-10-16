HABER

Bolu’da yüzlerce kişi Barış Pınarı Harekatı’na destek için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:17 | Son Güncelleme

Bolu’da siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için yürüyüş düzenledi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sürerken, Bolu Belediye Başkanlığı öncülüğünde siyasi parti il başkanları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı destek yürüyüşü düzenlendi.

Bolu’da siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için yürüyüş düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sürerken, Bolu Belediye Başkanlığı öncülüğünde siyasi parti il başkanları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı destek yürüyüşü düzenlendi. Demokrasi meydanında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, dev Türk bayrağının arkasında İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüdü. ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Her Türk asker doğar’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarının atıldığı yürüyüş Kent Meydanı’nda sonlandı.
Kent Meydanı’nda düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bizim siyasal görüşlerimiz zaman zaman ayrı olabilir. Dünya farklı olabilir. Bazı meselelere farklı bakabiliriz ama mevzu bahis terörse, ülkenin geleceğiyse o zaman el ele birlikte yürürüz. Belediye başkanınız olarak terör örgütüne inat, Trump’a inat, UEFA’ya inat tüm Bolu adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum” dedi.
Özcan’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise, “Bizler siyaset yapan insanlar bazen birbirimize siyasetin gereği olarak eleştirdiğimiz zamanlar olabilir. Ama Türk milletinin nasıl 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve önderliğinde, nasıl 7 düvele karşı dik durduysak, bugün söz konusu vatansa, milletimizi geleceği ise, sınır güvenliğimiz ise, Suriye’den Türkiye’ye yönelen PKK, PYD, DEAŞ’ın hedefi Türkiye’yi parçalamaksa, yine aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinin, Almanya’sının, Hollanda’sının, Belçika’sının, Fransa’sının işbirliği yapmışçasına bizi eleştiriyorsa Türk milleti doğru yoldadır. Doğru istikamettedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri kürsüye çıkarak hep birlikte asker selamı verdikten sonra program sona erdi.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye'de mobilya atölyesinde yangın
Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.