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Bolu'da zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yeniçağa ilçesindeki tavuk çiftliğinde yapılan ilaçlama çalışmasının ardından rahatsızlanan 12 kişi tedavi altına alındı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde yapılan ilaçlama çalışmasının ardından rahatsızlanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahnalar köyünde ilaçlama işlemi yapılan tavuk çiftliğinde çalışan işçilerin rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, 12 kişiyi ambulanslara taşıdı.

İşçiler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitesine getirildi.

Buradaki arındırma çalışmasından sonra hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, işçilerle temas kuran 12 sağlık personeli üzerinde de arındırma işlemi yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan işçilerin hangi maddeden etkilendiğinin belirlenmesi için AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

- "Ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu"

Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar doğrultusunda olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kendilerine, söz konusu tavuk işletmesinde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı bilgisi verildiğini aktaran Bayraklı, "Bu ilaçlama çalışması neticesinde bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. Bununla ilgili vatandaşlarımız doğrudan hastanelere iletildi. Şu anda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamakta." diye konuştu.

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Bolu Yeniçağa Zehirlenme Vakası

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