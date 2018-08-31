Bolu'da zihinsel engelli kişinin kaybolması

Bolu'nun Gerede ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahsı arama çalışması jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürüldü.

İlçeye bağlı Ortaca köyünde yaşayan zihinsel engelli olduğu belirtilen Bayram Akman'ın (55), önceki gün akşam saatlerinde evinden ayrılmasının ardından dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Akman'ı arama çalışmaları, köy ve çevresinde bulunan ormanlık alanda AFAD ve jandarma ekipleriyle köy sakinleri tarafından yaklaşık 10 hektarlık alanda devam ediyor.

Yapılan arama çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Ortaca köyü muhtarı İbrahim Çetiner, Akman'dan önceki günden bu yana haber alınamadığını ifade ederek, "Dün sabah aramaya başladık. Şu anda çalışmalar jandarma ve AFAD ile devam ediyor. Köy çevresini aradık ve civardaki yaylalar ile köylerde de aramalar yapılıyor." dedi.

Çetiner, geçen sene de kaybolan Akman'ın 3 gün sonra avcılar tarafından bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hava kararana kadar arama çalışmasını sürdürecek olan ekiplerin, Akman'ın bulunamaması halinde çalışmalarına yarın sabaha kadar ara vereceği öğrenildi.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ortaca köyünde önceki gün evden çıkan zihinsel engelli Bayram Akman (55), eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirmişti. Dün sabah saatlerinde köy ve çevresinde arama çalışması yapan jandarma ekipleri kayıp vatandaşın izine rastlamayınca AFAD ekiplerinden yardım istemişti.

