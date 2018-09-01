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Bolu'da zihinsel engelli kişinin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Gerede ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaca köyünde yaşayan zihinsel engelli olduğu belirtilen Bayram Akman'ın (55), 3 gün önce akşam saatlerinde evinden ayrılmasının ardından dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Akman'ı arama çalışmaları, köy ve çevresinde bulunan ormanlık alanda AFAD ve jandarma ekipleriyle köy sakinleri tarafından yaklaşık 10 hektarlık alanda sürdürüldü.

Bayram Akman, kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çalışkanlar Yaylası'nda bulundu.

Akman, yapılan ilk kontrollerinin ardından AFAD aracı ile Ortaca köyüne getirilerek ailesine teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde köyden ayrıldıktan 3 gün sonra bulunan Akman'ın arama ekiplerini gördüğü ancak korktuğu için saklandığı öğrenildi.

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AFAD Bolu Gerede Kayıp şahıs

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