Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Eray Özer (23) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Eray Özer yönetimindeki 14 EN 331 plakalı otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak, aynı yöne giden Çetin Cengiz yönetimindeki 06 DN 3396 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Eray Özer'in otomobiline ise arkadan gelen Osman Özer yönetimindeki 14 GD 906 plakalı araç çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eray Özer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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