Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Dörtdivan ilçesinde hafif ticari araç, motosiklet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM yolunun Dörtdivan- Gerede bağlantı yolu noktasında meydana geldi. Gerede yönüne giden Hüseyin Yastimoğlu yönetimindeki 34 FV 3438 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Kemal Karaca yönetimindeki 14 KH 521 plakalı otomobil ve Mert Artun yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Melek Karaca yaşamını yitirirken, Kemal Karaca, Şerife Karaca, Ebubekir Karaca ve Ali Karaca ile motosiklet sürücüsü Mert Artun yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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