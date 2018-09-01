Bolu'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı Düzce il sınırı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Fikret Öncü yönetimindeki kamyonetle, Ünal Akbalık, Bekir Tamer, Yasin Düger ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan Ünal, Irmak Bera, Bahar, Yağmur ve Liva Akbalık ile Gürkan ve Tuana Öncü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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